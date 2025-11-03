Olivier Perreau conquista o Grande Prémio Taça do Mundo em Lyon (VÍDEO)

O francês Olivier Perreau foi o grande vencedor da segunda etapa da Longines FEI Jumping World Cup™ – Liga da Europa Oeste, disputada este domingo em Lyon (França). Montando a experiente égua GL Events Dorai d’Aiguilly, de 12 anos, a sua parceira na conquista do bronze por equipas nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, Perreau alcançou o melhor tempo do desempate, 43,25 segundos, assegurando o lugar mais alto do pódio.

A vitória foi decidida por uma margem mínima: Julien Epaillard, também francês e atual campeão da Taça do Mundo FEI de Saltos, terminou em segundo lugar com o garanhão Fringan de Vesquerie, de dez anos, após um percurso limpo em 43,33 segundos.

O pódio foi completado por mais um representante da casa, Antoine Ermann, que, com o castrado Floyd des Prés, garantiu o terceiro lugar com um tempo de 43,68 segundos.

Com este resultado, a França celebrou um pódio inteiramente nacional, confirmando o seu domínio e reforçando a força da nova geração de cavaleiros do país.

A próxima etapa da Liga Europeia Oeste da Taça do Mundo Longines FEI decorrerá em Verona (Itália), onde os melhores cavaleiros do circuito continuarão a lutar por um lugar na final mundial.

