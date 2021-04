Oliver Townend alcança terceiro triunfo em Kentucky 28 Abril, 2021 10:47

O britânico, nº1 do mundo Oliver Towned, alcançou o seu terceiro triunfo no prestigiado CCI 5* de Kentucky (EUA) no passado fim-de-semana. Towned venceu este evento em 2018 e 2019 com Cooley Master Class antes de ser cancelado no ano passado.

No domingo, triunfou com Ballaghmor Class nos saltos de obstáculos, vencedora do Burghley em 2017.

Liderando após a fase de corta-mato de sábado, o cavaleiro de 38 anos superou a prova de saltos sem faltas, para arrecador o prémio máximo de 91.998€.

Oliver Townend que vai competir nos Jogos Olímpicos, já ganhou seis títulos de cinco estrelas, incluindo Burghley duas vezes e Badminton em 2009.

O neozelandês Tim Price foi segundo em Xavier Faer, enquanto a sua companheira Jonelle foi terceira classificada com Grovine de Reve.

Resultados AQUI