Oeste Lusitano atrai milhares às Caldas da Rainha e consagra campeões do Puro-Sangue

Apesar da chuva, a 12ª edição do Festival do Oeste Lusitano, que decorreu de 1 a 4 de maio, cumpriu integralmente o programa previsto, atraindo milhares de visitantes ao Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha, ao longo de quatro dias repletos de animação e celebração do cavalo Lusitano.

O evento apresentou uma programação variada que incluiu espetáculos equestres com coudelarias de renome, concursos hípicos, o tradicional Concurso de Modelo e Andamentos, a estreia da Exibição de Atrelagem, demonstrações de arte equestre e equitação clássica, bem como uma exposição de criadores e prestigiadas coudelarias. A vertente cultural e familiar também esteve presente com um espaço dedicado à gastronomia, mercado tradicional e diversas atividades para todas as idades.

O Concurso de Modelo e Andamentos, realizado no sábado, dia 3, contou com a participação de mais de 30 cavalos. O grande destaque foi a poldra de um ano «Urania Salgueirinha» (Jasmim Plus x Quimera por Ulpiano), do criador e proprietário João Faustino, apresentada por João Graça, que conquistou a Medalha de Ouro. «Urania Salgueirinha» foi ainda eleita a Melhor Fêmea e Campeã dos Campeões.

Na classe de poldras de 2 anos, «Talismã» (Neptuno das Faias x Naia por Esporão), da criação e propriedade de João do Grave Lusitanos, obteve a Medalha de Prata, apresentada por João Nunes. Já nas poldras de 3 anos, «Servia Xisto Mano» (Jasmim Plus x Omã Xisto Mano por Gladiador do Lis), da Coudelaria Xisto Mano, propriedade de Miguel Ângelo Soares Pinto, também recebeu a Medalha de Prata.

Na classe de éguas afilhadas e poldro mamão, não foram atribuídas medalhas. Nos poldros de 3 anos, «Sargento das Faias» (Imperador de Cabeção x Joca por Eclipse de Cabeção), do criador Coudelaria Luís Bastos e propriedade de Sabine Rolfs, foi eleito o Melhor Macho.

João Nunes foi distinguido como o melhor apresentador do concurso.

As avaliações foram realizadas pelos juiz da APSL Mário Canas Pimentel.

O sucesso do festival é reflexo do empenho da Associação de Criadores Puro Sangue Lusitano do Oeste, em parceria com o Município das Caldas da Rainha, reforçando o papel da cidade como um palco de excelência na promoção do cavalo Lusitano e da cultura equestre nacional.

Resultados AQUI