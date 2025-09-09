Oeiras recebe Open de Dressage no dia 21 de setembro

No próximo dia 21 de setembro de 2025, Oeiras será palco do Open de Dressage, integrado no prestigiado programa Oeiras Equestre. O evento, organizado pela Academia Equestre João Cardiga, promete atrair cavaleiros e entusiastas da modalidade para um dia repleto de elegância e técnica.

As provas de Nível 1, abertas a todos os escalões, decorrerão na Quinta de Recreio – Palácio Marquês de Pombal, um espaço emblemático que tem vindo a acolher diversas atividades ligadas ao mundo equestre.

As inscrições estão abertas até ao dia 15 de setembro, através da plataforma www.gira.io.

O programa Oeiras Equestre vai decorrer nos dias 6, 7, 20 e 21 de setembro de 2025, contando com várias atividades, entre elas espetáculos, demonstrações e competições equestres que reforçam a tradição e a ligação do concelho aos cavalos.

Para mais informações, os interessados podem contactar a organização através do e-mail geral@academiaequestrecardiga.com ou consultar o site oficial www.academiaequestrecardiga.com