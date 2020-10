Obras no Centro Interpretativo do Garrano vão avançar 5 Outubro, 2020 10:10

A Câmara Municipal de Terras de Bouro, vai avançar brevemente com as obras de adaptação e valorização do Centro Interpretativo do Garrano, situado na freguesia de Covide, num investimento total de mais de 244 mil euros, anunciou a autarquia.

«O projecto visa readaptar e modernizar as estruturas dos edifícios do Centro Interpretativo do Garrano conferindo-lhes uma nova funcionalidade e utilidade, procedendo ao seu apetrechamento para fins interpretativos, dotando o edifício administrativo de conteúdos multimédia, soluções tecnológicas e actividades direccionadas ao conhecimento do cavalo de raça garrana», refere.

Segundo a autarquia, com este investimento, «Terras de Bouro irá recuperar um equipamento turístico de grande importância no âmbito do Turismo Equestre, quer pela forte presença da raça garrana no território, quer pelas várias ofertas de actividades equestres desenvolvidas pelas empresas de animação turística locais».

Fonte: Oamarense