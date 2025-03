«Oante» torna-se a única égua PSL recomendada para saltos de obstáculos

A égua Puro-Sangue Lusitano (PSL) Oante, de 7 anos (Almirante (SPA) x Fascinante por Vivo II), criada por Fernando Ribeiro Pinho e pertencente à LSH Unipessoal Lda, foi recentemente reconhecida pela Associação Portuguesa de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano (APSL) como Reprodutora Recomendada (****) para a disciplina de saltos de obstáculos. Este título é concedido apenas a cavalos que cumprem rigorosos critérios de desempenho e genética.

Oante iniciou a sua formação com Bruno Rodrigues e foi posteriormente treinada pelas gémeas Inês e Sara Monteiro, com quem competiu em provas para cavalos novos no Sunshine Tour, em Dehesa de Montenmedio (Espanha). Mais tarde, foi montada por Ismael Mendes e atualmente compete sob a sela de Francisco Fleming, participando em provas de 1,20m. Habitualmente, Oante é a única égua Puro-Sangue Lusitano (PSL) a competir em concursos de saltos, enfrentando entre 50 e 90 cavalos em prova. Destaca-se pela ligeireza com que se move, sendo extremamente ágil e rápida nas voltas—características que, provavelmente, derivam da sua linhagem de toureio.

Com este reconhecimento, Oante torna-se atualmente a única égua PSL registada no Livro Genealógico da raça recomendada para a disciplina de saltos de obstáculos, destacando-se como um dos mais promissores talentos do Puro-Sangue Lusitano nesta modalidade.

Confirmação APSL AQUI