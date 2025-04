O seu presente de Páscoa está aqui — o leilão começa neste domingo!

Os cavalos de salto do Lewitz Stud não brilham apenas nas pistas de todo o mundo — eles também sabem como trazer mais cor e emoção à cena!

No próximo Leilão Online de Jovens Cavalos de Salto Schockemöhle, pode garantir o sucesso com um parceiro de quatro patas à altura dos seus objetivos.

Serão leiloados 25 jovens talentos promissores do saltos, todos com quatro anos de idade e descendentes das mais prestigiadas linhagens internacionais do Lewitz Stud.

Esta coleção exclusiva estará disponível entre os dias 20 e 22 de abril — uma oportunidade única para transformar seus sonhos nas pistas em realidade!

📌 Veja a coleção completa AQUI!