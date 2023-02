O Prix Robert de Clermont-Tonnerre para «Grandeur Nature» (VÍDEO)

O Prix Robert de Clermont-Tonnerre marcou a reabertura do Hipódromo de Auteuil (Paris) neste sábado (25) com a primeira etapa do Grand Steeple-Chase Masters reservada a cavalos de 5 anos e mais (Group III).

«Grand Nature» (Lord du Sud) montado pelo jóquei David Gallon que desde o seu segundo lugar no Prix la Haye Jousselin (Gr.1) disputado em 13 de Novembro não tinha sido visto, foi o mais rápido vencendo a primeira prova do Grand Steeple-Chase em Paris. Sempre entre os primeiros classificados este cavalo que é treinado por Arnaud Chaillé-Chaillé, mostrou a sua tenacidade ao bater o favorito «Metasequoia, que demorou a encontrar o seu ritmo na corrida teve que se contentar com o segundo lugar. «Poly Grandchamp» foi terceiro classificado seguido de «Docteur Squeeze. Bandero» terminou em quinto com mais de três comprimentos, do vencedor.

Resultados