A série documental O Oeste Selvagem com Kevin Costner, que em breve será transmitida em Portugal pelo Canal História, convida o público a embarcar numa viagem surpreendente pelas origens e pela expansão do território norte-americano.

Tal como uma família que precisa de mais espaço quando cresce, também os Estados Unidos, nas suas primeiras décadas, procuraram ampliar fronteiras para acolher uma população em rápido aumento. É precisamente essa busca por novos horizontes que serve de ponto de partida para O Oeste Selvagem com Kevin Costner, uma produção que revisita a conquista do Oeste e questiona muitas das ideias romantizadas que o cinema ajudou a perpetuar. Esta série de oito episódios estreia a 3 de novembro, às 22h15, no Canal História.

Desde criança, Kevin Costner sempre foi fascinado pelo universo dos westerns. O ator e realizador construiu grande parte da sua carreira ligado ao género — assinou Dança com Lobos (1990), que lhe valeu dois Óscares, interpretou o patriarca John Dutton na série Yellowstone e, mais recentemente, dedicou-se ao projeto cinematográfico Horizon: An American Saga, composto por quatro longas-metragens épicas. Ainda assim, o artista confessa ter ficado surpreendido com as revelações que emergem nesta nova série documental.

Durante a apresentação do projeto, o norte-americano de 70 anos — detentor também de três Globos de Ouro pelos seus trabalhos em Dança com Lobos, Hatfields & McCoys e Yellowstone — refletiu sobre o legado da expansão para Oeste:

“Acredito que esse espírito pioneiro ainda está muito presente nos Estados Unidos. A ideia de que tudo é possível se formos suficientemente ambiciosos continua viva. Mas as armas, que outrora simbolizavam proteção e conquista, tornaram-se agora uma questão complexa. Elas moldaram a identidade americana — e hoje confrontamo-nos com o que fazer com esse legado.”

Apesar de ser um tema recorrente no cinema, o Oeste americano continua a esconder muitas verdades pouco conhecidas. Ao longo dos episódios, a série procura distinguir a realidade histórica das narrativas de ficção, apresentando uma visão mais rigorosa e esclarecedora sobre as figuras e os acontecimentos desse período.

Com narração de Kevin Costner e produção da historiadora premiada Doris Kearns Goodwin, O Oeste Selvagem propõe uma abordagem fresca e documentada a uma época decisiva na formação dos Estados Unidos — um convite a redescobrir o território onde nasceu o mito da América moderna.