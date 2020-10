O músico Luís Represas junta-se à causa da Paradressage 26 Outubro, 2020 7:18

Luis Represas, um dos grandes nomes da música nacional, é a mais recente figura publica a juntar-se à causa da “Equitação Para Todos”, que promove a inclusão, pelo desporto equestre, na Academia Equestre João Cardiga, assumindo a figura de “Padrinho” do conjunto Rita Lagartinho & Heroi Ok! Teleseguros.

O musico esteve presente no CDN-Concurso Dressage Nacional, que se realizou dias 24 e 25 de Outubro, em Lisboa, onde assistiu à estreia de Rita Lagartinha e Herói Ok!Teleseguros, manifestando o seu entusiasmo, através de um post na sua página oficial, onde escreveu:

– “Que grande prova superada por este magnífico conjunto Rita Largartinho e Herói. Sempre a subir! Orgulho de ser Teu Padrinho.

O cantor e compositor, sempre foi fã do hipismo tendo mesmo chegado a competir em provas, oficiais, de obstáculos da categoria C. Para além de uma grande figura do mundo artístico, Luís Represas tem demonstrado a sua responsabilidade de atuar no mundo, associando-se a diversas causas, como foi a da luta pela causa Timorense, com o tema que se tornou num hino à independência do território, “Timor”. Não é, pois, de estranhar a espontânea alegria com que aceitou associar-se à causa da inclusão, através dos desporto equestre.

Maria de Lurdes Cardiga, presidente da direção da Academia equestre referiu ainda:

– “Ser famoso é um impacto no mundo em que se vive. E se queremos “impactar” o publico leigo, atraindo a sua atenção para a inclusão e sua importância, o “famoso” ajuda-nos a passar a mensagem. Daí a importância que damos e a gratidão que sentimos, para com as figuras públicas que nos acompanham. Luis Represas, junta-se a Carla Andrino, ao Maestro Mário Rui e a Bibá Pitta. Todos eles pessoas generosas e com sentido de responsabilidade de atuar no mundo.Sem eles e sem os patrocinadores OK! Teleseguros e Jogos Santa Casa, tudo seria mais difícil ainda.”

