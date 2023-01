O enigma dos cavalos

Um estudo genético destes animais descobriu a origem da sua domesticação.

A revista Nature publicou uma investigação que responde ao histórico enigma sobre a origem da domesticação do cavalo. Uma equipa coordenada por Ludovic Orlando, do projecto ERC Pegasus, analisou nos laboratórios do CNRS da Universidade de Toulouse as origens de 273 cavalos dos quais extraiu DNA mitocondrial, material genético que se transmite por via materna. As amostras provêm de equinos de sítios arqueológicos da Ásia e da Europa, com uma cronologia de há 50.000 anos até 200 a.C.

Determinou-se que o ponto de viragem se situou entre 2200 e 2000 a.C., quando o perfil genético dos cavalos domesticados começou a estender-se para lá das estepes, substituindo aos poucos os cavalos selvagens. A equipa concluiu que os cavalos modernos e os cavalos antigos escolhidos para domesticação têm uma origem comum: uma população oriunda da costa do mar Negro.

Em Portugal, no planalto entre a ribeira da Albargueira e o rio Douro, encontrou-se um conjunto de figuras datadas do Paleolítico, entre as quais sobressaem os contornos de um cavalo de dimensão reduzida. É o célebre cavalo de Mazouco, uma das primeiras gravuras rupestres encontradas no país e um indício evidente de que estes equinos já eram conhecidos na pré-história. Provavelmente, o cavalo de Mazouco… era uma égua, uma vez que o ventre é desenhado em duas linhas que formam uma curvatura, sugestão de que se trataria de uma fêmea grávida.

Fonte: National Geographic