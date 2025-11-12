O CSIO de Lisboa regressa em Maio de 2026

A Oxer Sport reforça a sua presença internacional com a inauguração de uma nova sede em Portugal, consolidando o seu crescimento e o compromisso com o desenvolvimento do desporto equestre no país.

Entre os principais projetos da Oxer Sport Portugal destaca-se a organização do CSIO de Lisboa, um evento histórico que, após vários anos de ausência, regressará ao calendário internacional em maio de 2026, sob o patrocínio principal da Al Shira’aa.

“A minha missão de aproximar o desporto das pessoas continua. Ao trazer de volta a Taça das Nações a Lisboa, estamos a dar nova vida a uma das grandes tradições equestres da Europa e a criar oportunidades para que cavaleiros e aficionados partilhem a beleza deste desporto”, afirmou Sua Alteza Sheikha Fatima Bint Hazza Bin Zayed Al Nahyan, fundadora da Al Shira’aa.

A Federação Equestre de Portugal confiou à Sociedade Hípica Portuguesa (SHP) e à Oxer Sport a gestão do evento durante os próximos cinco anos, entre 2026 e 2030, garantindo assim a continuidade e o fortalecimento deste emblemático concurso, cuja prova principal será a tradicional Taça das Nações.

O plano desportivo prevê uma evolução progressiva do evento: iniciará como CSIO3* em 2026 e 2027, ascenderá a CSIO4* em 2028 e 2029, e alcançará a categoria máxima de CSIO5* em 2030.

O Al Shira’aa CSIO de Lisboa será realizado no seu recinto histórico — as magníficas instalações da Sociedade Hípica Portuguesa — que passarão por uma ampla renovação ao longo deste ano. O objetivo é dotar o clube de infraestruturas modernas e preparadas para acolher cavaleiros de diferentes nações já em maio do próximo ano.