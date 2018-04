O cartaz do aguardado duelo: Palha x Rouxinol Jr. em Coruche 23 Abril, 2018 9:07

O tão desejado “mano-a-mano” entre as jovens promessas da actualidade, Francisco Palha e Luís Rouxinol Jr., dois jovens cavaleiros de alternativa que se destacaram na última corrida realizada em Coruche defrontando toiros da centenária ganadaria Palha, aceitaram o desafio de participarem num duelo único e importantíssimo para as suas carreiras!

Em praça os grupos de Forcados Amadores Lisboa e Coruche, na disputa de um troféu para a melhor ajuda com o nome de um Forcado que vestiu as jaquetas de ambos os grupos e neles se tornou histórico, Carlos Galamba.

Destacar que haverá 2000 bilhetes a 10 euros e os jovens até aos 16 anos não pagam desde que acompanhados de um adulto!

Bilhetes estarão à venda a partir do dia 27 abril, nas bilheteiras da praça de toiros, na tabacaria Cabra Cega (junto ao Lidl) ou na internet no site tauronews as reservas podem ser feitas para o número 93 96 99 310.