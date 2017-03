Nuno Palma e Santos eleito o melhor cavaleiro do estado federal Schleswig-Holstein – Alemanha 9 Março, 2017 15:38

Talvez não saiba que o cavaleiro português de Grande Prémio Nuno Palma e Santos foi recentemente eleito, o melhor cavaleiro do estado federal Schleswig-Holstein (Alemanha) no CDN de Neumünster.

Nuno, que participou neste CDN com a égua Hanoveriana Rose Response, ficou classificado no Grande Prémio e no Grande Prémio Especial, ambos na 6ª posição com as médias de 68,033% e 68,078%, respectivamente.

Mais um cavaleiro nacional a destacar-se em terras germânicas.