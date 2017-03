Nuno Avelar nomeado treinador da equipa nacional Alemã 13 Março, 2017 20:38

O cavaleiro português Nuno Avelar, radicado na Alemanha há cerca de 2 anos quando arriscou num projecto a solo , foi nomeado treinador da selecção alemã de Equitação de Trabalho para o próximo Campeonato do Mundo em Maio de 2008 em Munique, Alemanha.

Segundo uma nota publicada no site oficial Working Equitation Deutchland e.V. competirá a Nuno Avelar o “planeamento e programação” do treino da selecção nacional bem como “o acompanhamento do trabalho individual dos atletas com os respectivos treinadores”.

Nuno Avelar integrou com excelentes resultados, a equipa portuguesa que se deslocou ao Europeu (XIV European Working Equitation Championship – julho de 2013 em Itália) e Mundial (IV World Championship for Working Equitation – junho 2014 na Áustria) de Equitação de Trabalho, tendo obtido a medalha bronze individual no Europeu em Itália e ouro por equipas, e medalha de bronze individual no campeonato do mundo na Áustria e ouro individual. Em 2014 ganhou a Taça de Portugal Masters, e sagrou-se vice-campeão nacional 2014 (3 primeiros, 3 segundos e 2 terceiros lugar).

Fonte: Working Equitation Deutchland