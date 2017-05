“Novos Turismos: Lezíria e Cavalo” tema de discussão dia 9 em Vila Franca 8 Maio, 2017 16:07

Tendo por base o facto de 2017 ser o Ano Internacional do Turismo Sustentável, realiza-se no dia 9 de Maio, pelas 21h, no Auditório da Junta de Freguesia de Vila Franca, um fórum que terá por tema “Novos Turismos: Lezíria e Cavalo”.

Será orador convidado o Dr. José Veiga Maltez, Presidente da Associação Nacional de Turismo Equestre.