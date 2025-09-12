Novo picadeiro coberto reforça o Centro de Alto Rendimento Equestre da Golegã

O Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres da Golegã vai ganhar um novo picadeiro coberto, resultado de três anos de negociações entre o Estado e a Câmara Municipal da Golegã.

Esta semana, o presidente da autarquia, António Camilo, assinou com o Comité Olímpico Português um Contrato-Programa que garante a transferência de 1.115.705,45 euros para a construção da infraestrutura no Hippos – Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres. O montante será financiado pelo Estado como parte do investimento no setor desportivo, após um processo conduzido pela atual equipa municipal em colaboração com a Federação Equestre Portuguesa.

Segundo o vice-presidente da Câmara, Diogo Rosa, esta obra é essencial para melhorar as condições do centro, que atualmente não possui instalações adequadas para treinos e competições em dias de chuva ou à noite. Com o novo picadeiro, será possível garantir atividade equestre regular ao longo de todo o ano, incluindo no inverno, contribuindo também para dinamizar a economia local.

“É um trabalho político que agora dá frutos. Durante três anos, explicámos às mais altas entidades do Estado a importância deste investimento no Hippos. Sempre defendemos que a construção de um picadeiro coberto é crucial para desbloquear o enorme potencial económico desta estrutura. Não podemos esperar passivamente que as coisas aconteçam — é preciso lutar pelo que acreditamos”, afirmou Rosa nas redes sociais.