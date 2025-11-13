Novo Módulo de Vacinação da FEI obrigatório a partir de 2026

O Módulo de Vacinação da FEI no FEI HorseApp é obrigatório para todos os cavalos que competem em eventos da FEI, com aplicação rigorosa a partir de 1º de janeiro de 2026. Desde 3 de fevereiro de 2025, as vacinas contra a gripe equina devem ser registadas digitalmente no aplicativo por um veterinário no dia da aplicação, além de serem inseridas no passaporte do cavalo. Esta exigência aplica-se a todos os cavalos registados na FEI que participam em eventos, e os proprietários devem garantir que todos os dados sejam inseridos no aplicativo antes do prazo.

Principais requisitos e ações

Data de vigência: A aplicação rigorosa do registo digital obrigatório começa em 1º de janeiro de 2026 .

O que é obrigatório: Para todos os cavalos que competem em eventos da FEI, as vacinas contra a gripe equina devem ser registadas tanto no passaporte do cavalo como no FEI HorseApp.

Quem regista a vacinação:

O veterinário deve registar os detalhes da vacinação, incluindo o nome da vacina e o número do lote, no FEI HorseApp no dia da aplicação.

O que os proprietários devem fazer:

Baixar a FEI HorseApp .

Garantir que todos os dados históricos de vacinação sejam inseridos no aplicativo, seja pelo proprietário ou pelo veterinário, antes da próxima competição do cavalo ou antes do final de 2025.

Ter o passaporte do cavalo disponível no momento da vacinação.

Verificação:

Os veterinários irão verificar o status da vacinação através do aplicativo durante as competições.

Cavalos não-FEI:

Se o seu cavalo não competir em eventos da FEI, as regras da FEI não se aplicam, mas ainda é fortemente recomendado registar os detalhes da vacinação no aplicativo se o cavalo estiver registado na FEI.