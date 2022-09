Novidade: European Amateur Cup – Vilamoura

Uma das novidades do VillaMoura Champions Tour este ano, será o European Amateur Cup que vai decorrer de 10 a 23 de Outubro coincidindo com as duas primeiras semanas do VillaMoura Champions Tour.

O programa do European Amateur Cup contempla duas provas de 1,20m e 1,30m. No total serão três provas por semana, sendo os Grandes Prémio de cada categoria nos dias 16 e 23 de Outubro.

Além dos prémios pecuniários o evento distribuirá prémios especiais aos vencedores, tais como computadores, bicicletas, motos etc…