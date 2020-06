Noventa conjuntos no CDN e CDR da Beloura 22 Junho, 2020 7:57

Organizado pela Quinta da Beloura Horse Center e com o apoio da FEP, decorreu este fim-de-semana, o CDN, CDR e a primeira Jornada do Troféu Coronel Martins Abrantes, que contou com a participação de 90 conjuntos, no sábado e domingo.

Miguel Ralão Duarte destacou-se, vencendo com Xenofonte d’Atela o Grande Prémio (67,355%) no sábado e o G.P. Especial (67,943%) no domingo. Rita Ralão Duarte com Distúrbio foi segunda classificada nas duas jornadas (66,558%, 67,553%), enquanto Pedro Castro Monteiro ocupou a terceira posição no sábado com Fado (65,978%) e no domingo com Guaraná (65,532%), numa reprise que contou com a participação de 6 conjuntos.

O brasileiro João Oliva, foi o vencedor das reprises Prix St. Georges e Intermediária I, montando Feel Good VO (69,559% e 69,657%).

A italiana, Melanie Bartz com Diary Dream Old, venceu no sábado a FEI Young Riders Team (69,412%), e no domingo o vencedor foi Yoann Pinto com Douro AR na Individual, conseguindo a boa média final de 70,490%.

Ana Isabel Mota Veiga com Convicto, a única participante na prova de Paradressage Grau I, pontuou 67,798 na Team no sábado e no domingo na Individual, conseguiu 68,452%.

O júri foi composto por, Frederico Pintéus (presidente), Miguel Gonçalves, João Oliveira, André Santos, Camilo Borges, Michelle Rosa Santos e Margarida Soares Dias.

Este evento contou com o patrocínio da Câmara Municipal de Sintra, Caetano Auto, Crédito Agrícola, Pegazus, Madre de Água, Monte Calheiros, Mundo da Equitação e de Rui Pedro Godinho.

Após as jornadas deste fim-de-semana, João Oliva com 143 pontos lidera provisoriamente o Troféu Coronel Martins abrantes que vai distribuir €3000 em prize money pelos cinco primeiros classificados.

A próxima jornada deste troféu, realiza-se a 29 e 30 de Agosto próximo.

Confira os resultados

Sábado 20/06

Domingo 21/06

Classificação Provisória Troféu