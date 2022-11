Novembro: Boas notícias para os Oficiais Portugueses e para a FEP

O mês de Novembro trouxe muito boas notícias para os Oficiais Portugueses e para a Federação Equestre Portuguesa (FEP).

A primeira boa notícia veio da disciplina de obstáculos com a promoção de Dinário Soromenho a Comissário Internacional de Nível 4 de Saltos de Obstáculos, sendo este o mais alto nível desta função. De referir que, no mundo, existem apenas 9 Comissários de Nível 4 de Saltos de Obstáculos, pelo que é um orgulho ter um oficial português com este nível e reconhecimento.

Relativamente à Dressage, as boas notícias vieram a triplicar: primeiro foi a aceitação por parte da Federação Equestre Europeia (EEF) da recomendação da FEP para que o Juiz Internacional Carlos Lopes, integrasse o Grupo de Trabalho da EEF; depois, e quase em simultâneo, as boas notícias chegaram-nos da Cidade do Cabo e de Stuttgart.

Na Cidade do Cabo (Africa do Sul) durante a Assembleia-geral da Federação Equestre Internacional (FEI), o Juiz Internacional Frederico Pinteus, foi nomeado pela Direção (Board) da FEI para integrar o Comité de Dressage da FEI. Este Comité é o orgão responsável pela elaboração e manutenção do regulamento da disciplina, regulamentos para os Campeonatos da Europa, Campeonatos do Mundo e Jogos Olímpicos, e também pelo acompanhamento da formação dos Oficiais.

O oficial português – Frederico Pinteus -, foi escolhido entre 5 candidatos, tendo obtido o voto de confiança do atual Comité de Dressage, onde têm assento representantes dos Atletas, Treinadores e Organizadores de Competições. Ter um oficial português num cargo desta relevância, recolhendo o apoio unânime de nomes de elevado mérito, como: Monica Theodorescu, Patrik Kittel, Beatriz Ferrer Salat, Maribel Alonso e Peter Storr, é um um feito assinalável e um inegável reconhecimento do mérito e do trabalho que tem vindo a desenvolver em prol da Dressage.

De Stuttgart, chegou-nos a promoção de Miguel Gonçalves a Juiz Internacional. Miguel Gonçalves que em Setembro tinha concluído com sucesso o Curso de Juiz Internacional de Cavalos Novos, durante o Campeonato do Mundo de Cavalos Novos em Ermelo (Países Baixos), obteve agora, durante a importante competição de “Stuttgart – German Masters”, a promoção a Juiz Internacional de Dressage de 3*. Esta promoção, em especial em competições desta relevância, traduz o reconhecimento da dedicação, mérito, boa preparação e, seguramente, é um motivo de orgulho para todos.

Estão assim de parabéns os oficiais portugueses pelo sucesso alcançado e pelo exemplo transmitido.

