«Notável do Lagar», uma estrela em ascensão …

Notável do Lagar, vencedor de várias medalhas de ouro na última edição da Feira da Golegã, na classe de “Modelo e Andamentos”, foi aprovado como reprodutor no ano transacto pela APSL.

Estamos interessados em ter uma perspetiva sobre este cavalo de pelagem castanha, junto do seu criador, Manuel Teixeira, do seu proprietário, Dressage Notável e também do seu treinador, Miguel Magalhães.

Equisport: Fale nos um pouco da história da sua coudelaria como começou, qual o efectivo inicial e os garanhões utilizados?

Manuel Teixeira: Comecei a criar Cavalos em 2000, com éguas cruzadas com boas características com cavalo de sela, passando em 2005 exclusivamente a éguas Lusitanas, inicialmente a Zita e a Zica, esta última que ainda está no nosso efectivo, mãe de vários produtos de elevada qualidade entre os quais o NOTÁVEL do LAGAR. Começámos por utilizar o Rubi o último filho do Nilo (MV) e um garanhão aprovado, o Universo, filho da Macali (OS) por Cryptogâmico e do Olímpico (MAC).

EQ: Qual é o seu objetivo na criação de cavalos lusitanos. Que tipo de cavalo pretende criar?

MT: O meu objectivo, que não é fácil, é criar Cavalos Lusitanos dentro do Padrão da Raça, com os três bons andamentos, além de elasticidade e impulsão e que tenham excelente montabilidade, tendo especial atenção às condições sanitárias e alimentação. Assim potenciando um crescimento saudável com alguma dimensão que nos dê a oportunidade de pensar nos produtos como futuros “Atletas” de competição.

EQ: Como surgiu a ideia do cruzamento para o Notável? Considera que além do Pai, a Mãe tem um papel muito importante?

MT: Está comprovado que as mães também desempenham uma parte importante num cruzamento, e na minha casa temos éguas de grande qualidade. Fui dos primeiros criadores a comprar sémen do Escorial (SRB) e agradeço isso ao meu amigo Luis Bastos por me ter dado essa oportunidade. O Escorial é raçudo e acrescenta aos filhos uma enorme mais valia, que com a Zica deu-nos dois produtos fantásticos, a LAMBRETA do LAGAR e o NOTÁVEL do LAGAR.

EQ: Como foi feita a gestão inicial da carreira do Notável e com que objectivos?

MT: O NOTÁVEL do LAGAR cuja qualidade não nos deixava dúvidas, começou a reproduzir quando fez 3 anos. Em 2021 nasceram 5 filhos dele e concluímos que valia a pena apostar no cavalo como reprodutor. Entretanto já temos 16 cobrições reservadas para este ano restando muito poucas disponíveis. Pretendemos manter o cavalo nas melhores condições físicas para após o período de reprodução o treinador e o cavalo focarem-se no trabalho de ensino. É nossa intenção que o cavalo participe em provas para cavalos de 5 anos sendo o nosso objectivo o Campeonato de Cavalos Novos.

EQ: Onde vê o Notável daqui a 5 anos? Acha que têm capacidade para GP a nível internacional?

MT: Logo à nascença vimos que o NOTÁVEL do LAGAR tinha uma qualidade superior e não foi difícil a decisão de começar a sair com ele nos Concursos de Modelo e Andamentos. Ganhou várias Medalhas de Ouro, Títulos de Campeão Macho e Campeão dos Campeões, o que lhe permitiu ser-lhe conferido o Título de Reprodutor Recomendado. Para além dos Concursos de Modelo e Andamentos, decidimos em 2021 começar a fazer provas de Ensino, montado pelo cavaleiro David Amorim. Nas 3 Provas que entrou ganhou as três e na FEI de 4 anos pontuou 75% o que nos deixou imensamente satisfeitos.

O futuro do NOTÁVEL do LAGAR penso que é risonho e com Miguel Magalhães tem tudo para o poder levar ao mais alto nível. Estamos a falar como é óbvio ao nível de GP Internacional. O cavalo ainda é novo e há que gerir bem a carreira desportiva e a reprodução em simultâneo, que julgo ser importante.

Virando a página para o momento atual, fomos ver como está este cavalo hoje em dia:

EQ: Quais são os vossos objetivos “referindo-se ao novo proprietário do Notável” relativamente à sua carreira desportiva?

Dressage Notável: Antes de mais, queremos ter a certeza de que o cavalo estará sempre no topo da sua saúde e bem-estar geral. Isto é muito importante para nós.

Segundo o que podemos observar, o Notável é muito talentoso e tem sempre uma atitude correcta em relação ao trabalho. Por exemplo, apenas após 2,5 semanas de treino com o treinador Miguel Magalhães, já consegue fazer mudanças de mão simples sem qualquer dificuldade. Neste aspeto, pensamos que deverá naturalmente, tornar-se num cavalo de dressage de topo nos próximos anos. O nosso objetivo é mostrar o Notável a outras pessoas no mundo e do que é capaz um cavalo PSL de topo, quando provém de uma boa linhagem e quando treinado de forma adequada, podendo assim contribuir positivamente para esta raça nacional.

EQ. O Notável já tem 5 descendentes e certamente terá muitos mais em 2022?

DN: Sim. Ele tem apenas 5 anos de idade em 2022. Quando estava com o seu criador, teve 5 produtos com sucesso há um ano. Tanto quanto sabemos, um dos seus filhos e uma das suas filhas estão agora em preparação para participar nos próximos “Concursos de Modelo e Andamentos no final de Abril / início de Maio”.

Enquanto isso, para este ano, estão previstos 13 descendentes que irão nascer nos próximos meses.

Quanto à sua carreira de reprodutor para este ano, como foi dito, quisemos preservar este excelente garanhão pela sua saúde e bem-estar, para que tenha a aptidão e concentração necessárias para a sua carreira desportiva, nestas circunstâncias, existem apenas algumas vagas abertas para reserva de reprodução.

EQ. Da sua vida quotidiana, para gerir duas carreiras, como é o seu temperamento?

DN. É um cavalo muito calmo, até uma jovem rapariga o consegue passear. O seu principal interesse é, claro, a ração e nós certificamo-nos de que o seu estábulo tenha uma vista para o exterior e não apenas para os seus companheiros equinos. Ele gosta de ver o que está a acontecer à sua volta e gosta de interagir, se possível.

Para mais informações contacto através do e-mail: dressage.notavel@gmail.com

Blog page: https://dressage-notavel.blogspot.com/

Telm: +351.935 481 606