Notavel do Lagar – Genética de Ouro, Performance de Campeão! (VÍDEO)

Apresentamos o garanhão Lusitano Notavel do Lagar (Escorial x Zica por Olímpico), um cavalo que impressiona pelo temperamento exemplar e pela incrível montabilidade, proporcionando ao cavaleiro uma experiência única.

Com talento natural, sensibilidade apurada e uma entrega incansável, este garanhão reúne todas as qualidades essenciais para quem procura evolução e alta performance desportiva.

Filho do lendário Olímpico Escorial, Notavel do Lagar carrega uma linhagem de prestígio. Com um histórico vitorioso, acumulando medalhas de Ouro nas classes de modelo e andamentos, consolidou-se como reprodutor recomendado (****).

🔹 Disponível para a temporada de 2025 – sêmen fresco.

Quer elevar o nível do seu projeto de criação? Não perca esta oportunidade!

