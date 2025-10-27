Nomeações Portuguesas para o Test Event do Mundial de Raides

A Federação Equestre Portuguesa (FEP) confirma a nomeação dos oficiais Joaquim Marçal e António Farrim para integrarem a equipa oficial do Test Event do Campeonato do Mundo de Raides 2026, que se realizará em Al Ulla, Arábia Saudita, em novembro de 2025.

Joaquim Marçal foi designado para desempenhar as funções de Comissário Chefe, enquanto António Farrim assumirá o cargo de Presidente da Comissão Veterinária.

Estas nomeações representam mais um reconhecimento internacional da competência e do prestígio dos oficiais portugueses na disciplina de Raides.