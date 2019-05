«Nikita SR» eleita Campeã Fêmea e Campeã dos Campeões nas Caldas da Rainha 20 Maio, 2019 13:11

O VIII Festival do Cavalo Lusitano do Oeste, organizado numa parceria entre a Associação dos Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano do Oeste e a Câmara Municipal, espelha as grandes tradições equestres e trouxe milhares de pessoas ao lindíssimo Parque D. Carlos I e à cidade das Caldas, no passado fim-de-semana.

Este evento, que homenageou durante três dias o cavalo Puro Sangue Lusitano, contou nesta edição com a presença de mais de 20 criadores, cujos animais ocuparam as 40 boxes de exposição.

Do vasto programa constaram também provas comentadas e master classes de equitação de trabalho.

No sábado realizou-se o concurso de Modelo e Andamentos e no qual a poldra de dois anos, Nikita SR (El Rei II da Sernadinha x Benvinda por Lider), da criadora e proprietária Sabine Rolfs, foi considerada pelo júri do concurso a Égua de Ouro e Campeã dos Campeões do VIII Festival do Cavalo Lusitano do Oeste.

Nas poldras de 1 ano, destacou-se Oceânia do criador e proprietário Lusitanos Ribeiro Falcão. Nas poldras de 3 anos, apenas Madona da Fonte do criador Coudelaria Santos e Cadima e propriedade de Sabine Rolfs foi inscrita. Na Classe de éguas de 4 ou + anos, destacou-se Jabonera d’Ferraria do criador Luís Meneses e propriedade da Coudelaria Isaque Santos.

Nas éguas afilhadas com 6 inscritas, Geixa da Herdade do Pinheiro SA propriedade da Coudelaria Carlos Silva conquistou a medalha de prata, assim como Dior HP do mesmo criador e propriedade de Duarte Santos Silva.

Nos poldros de 1 ano, medalha de prata para Ouro do Cabeção do criador António Aleixo e propriedade de Sabine Rolfs. Nos poldros de 2 anos, Nene do criador e proprietário André Gerardo Paulo foi o vencedor enquanto na Classe de 3 anos, destacou-se o poldro Maestro LGF.

Na Classe de Machos de 4 ou mais anos montados, Feiticeiro da Coudelaria Mendes da Costa e propriedade da Quinta das Pérolas recebeu a medalha de prata enquanto Importante das Postas do criador Royal Paradise Services Lda e propriedade de Diogo Mendes Madeira foi segundo classificado. Zico da Ferraria do criador Luís Meneses e propriedade de Pedro Vioty foi terceiro. O concurso de Modelo e Andamentos esteve a cargo do juiz, Dr. Nuno Santos Pereira da APSL.

Para além de terem participado diversos criadores do cavalo Lusitano instalados no Oeste, estiveram também presentes entidades relacionadas com a actividade equestre.

O Oeste Lusitano terminou este domingo com mais uma exibição de arte equestre no picadeiro central um dos pontos altos do programa, que levou ao rubro o numeroso público que assistia.