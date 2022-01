Nicolas Cage acusa cavalo de tentativa de homicídio…(VÍDEO)

Numa das revelações mais bizarras de Hollywood dos últimos tempos, o actor norte americano Nicolas Cage, contou que, durante a gravação do filme Butcher’s Crossing, um cavalo chamado Rain Man tentou matá-lo.

O actor está a gravar um épico de fronteira baseado no romance de John Williams de mesmo nome.

A história mostra William Andrews, um jovem que abandonou Harvard, deixando a sua vida para trás e viajando para o deserto do Colorado, onde se junta a uma equipa de caçadores de búfalos.

Numa entrevista ao portal THR, Cage, que se juntou a Andrew Garfield, Jonathan Majors, Peter Dinklage e Simon Rex, refletiu sobre sua experiência no set de Butcher’s Crossing e recordou que o cavalo Rain Man parecia desejá-lo morto.

Cage tentou criar um vínculo com Rain Main mas o cavalo tentou várias vezes atirá-lo ao chão, dando-lhe cabeçadas e tentando acertar nos baixos telhados em Blackfoot Country. “Não foi divertido, sempre tive boas experiências com animais”, afirmou Cage…

Cage, conseguiu terminar as filmagens de Butcher’s Crossing relativamente ileso, sem traumas físicos ou psicológicos… Como o filme já está em pós-produção, e se a declaração de Cage for genuína, a tensão entre ele e Rain Man poderá ser evidente na tela.

On the Actor #THRRoundtable, Nicolas Cage tells a story about a horse named Rain Man who hated and attacked him pic.twitter.com/BmYaG3kDrM

— The Hollywood Reporter (@THR) January 6, 2022