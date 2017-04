Nick Skelton e Big Star na reforma (VÍDEO) 6 Abril, 2017 6:48

Depois de mais de quatro décadas no topo da modalidade o britânico Nick Skelton de 59 anos anunciou a sua retirada.

Big Star, o garanhão com o qual ganhou duas medalhas de Ouro olímpicas também terminou a sua carreira. Uma cerimónia oficial de despedida terá lugar para esta dupla lendária no Royal Windsor Show a 14 de Maio.

“Cheguei à conclusão depois de meses de avaliação e ponderação, que eu e o meu parceiro decidimos retirarmo-nos da competição,” disse Nick.

“Embora haja muitas pessoas, incluindo a minha família, Gary e Beverly Widdowson e a minha equipa que nos encorajaram a prosseguir este ano, nós sentimos que Big Star fez tudo o que um cavaleiro poderia pedir. É a altura em que ele deve descansar e cumprir a sua função de garanhão.”

“Eu sempre disse que quando Big Star acabasse em seguiria o mesmo caminho. Este desporto deu-me tudo o que eu poderia ter aspirado nos últimos 43 anos e embora seja uma decisão muito difícil eu não estou a ficar mais novo e é óptimo terminarmos os dois na nota mais alta possível.”

Nick teve um percurso estrela

Ele recuperou de uma fractura cervical que ocorreu numa queda em 2000 e ainda detém o recorde de salto em altura britânico batido em 1978. Venceu o Derby de Hickstead três vezes seguidas e a final da Taça do Mundo em 1995.

A sua primeira medalha olímpica foi obtida quando Nick tinha 54 anos e repetiu o feito em 2016 aos 58 anos o que fez dele o mais velho medalhista britânico desde 1908.

Nick ficou em terceiro lugar atrás de Andy Murray na 2016 BBC Sports Personality of the Year e na condecoração de Ano Novo 2017 foi condecorado como Cavaleiro do Império Britânico por serviços à causa equestre.

Venceu também o Horse and Hound Lifetime Achievement Award em Novembro de 2016 e recebeu o premio para melhor atleta do ano da FEI em Tóquio.

Além de Big Star ele montou um exército de cavalos de topo que incluíram Apollo, St James, Maybe, Hopes Are High, Carlo 273, Arko III e Dollar Girl.

“Obrigada a todos os meus amigos e fãs pelo vosso apoio, nós humildemente agradecemos,” disse Nick.

“Obrigada a todos os meus proprietários e patrocinadores através da minha carreira – eu não poderia tê-lo feito sem vós. E finalmente obrigada a todos os cavalos que montei – deram-me oportunidades que nunca imaginei.”

CRS