«Nescafé» o mais bem pontuado em Alter (VÍDEO)

Decorreu no domingo (24/04) na Coudelaria de Alter em Alter do Chão, a segunda concentração de machos para Admissão de Garanhões ao Livro de Reprodutores da Raça Lusitana 2022. Dos 12 machos apresentados, 11 foram admitidos ao Livros de Adultos da Raça Lusitana.

«Nescafé» (Califa II x Sultana por Xaquiro) do criador e propriedade do Dr. Pedro Ferras da Costa, montado por Luís Fernandes foi inscrito no Livro de Adultos com a pontuação mais elevada, 73 pontos.

«Jerusalém» (Rubi x Ortiga por Hostil) do criador e proprietário Coudelaria António Barreira Lda. montado por Francisco Pimentel Silva foi o segundo macho com a pontuação mais elevada, 70,25pontos, seguido de «Joker» (Califa II x Abertarda por Raja) do criador e proprietário Soc. Agricola Vila Formosa montado por João Afonso Batista que obteve 70 pontos na aprovação.

Resultados