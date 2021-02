Nasceu «Light My Fire» irmão pleno de «Bold Eagle» e «Cash And Go» 15 Fevereiro, 2021 9:00

«Reethi Rah Jet», a mãe do duplo vencedor do Grand Prix da América (2700m), Bold Eagle, deu à luz o seu décimo primeiro poldro, filho de Ready Cash.

Chamado Light My Fire, o poldro é irmão pleno de Bold Eagle and Cash And Go, ambos atualmente a criarem. «Reethi Rah Jet» pariu duas poldras em 2018 e 2020, filhas do «Ready Cash»: Chamam-se «It’s A Girl» (não classificada) e «Kind of Magic». Os outros descendentes incluem o vencedor de €165.900, o «Eagles Eyes» (filho de First de Retz) e «Hunter Valley» (filho de Charly du Noyer), que terminou em terceiro no G2 Prix Reine du Corta (2175m) em novembro passado.