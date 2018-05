Não perca este Evento: Expoégua – Romaria 2018 este fim-de-semana 15 Maio, 2018 9:46

Achega-se Maio, com os dias mais longos, expressivos da Primavera em toda a sua plenitude, corroborada pelas novas cores e pelos novos aromas, que a natureza faz ressurgir em tempo de fertilidade, assim dedicado à maternidade, por isso mês de Maio e da Mãe.

É tempo de ExpoÉgua, que connosco nasceu em 1998 e agora atinge a sua maturidade, após um percurso demonstrativo de grande deferência dos Criadores, pelas Mães do efectivo equino de todas as raças, criadas em Portugal. Considerando-as e estimando-as, vêm elegendo este Evento, como o melhor e o mais nobre espaço para as exaltar, para as premiar e para as elevar!

Na Capital do Cavalo é ainda tempo de Romaria a São Martinho, que teve a sua primeira “saída”, na ExpoÉgua de 2002, numa expressão de cultura local, através de um acto de fé traduzido numa peregrinação a cavalo, na qual os Romeiros, com a sua indumentária, que lhes confere uma identidade própria, partem sempre do Arneiro da Feira, que neste ano de 2018, viu nele ser edificada a Ermida de São Martinho, por um feito mecenático. Após as badaladas do sino, pelo Romeiro-Mor, que ali se farão ouvir pela primeira vez, depois do Hino dos Romeiros, e entregue o Bastão ao Romeiro-Mestre, em cortejo e procissão, os Romeiros irão até à quinhentista Matriz, para percorrer as ruas da Vila passando pela meia dúzia de templos religiosos dos séculos XVI, XVII e XVIII, abertos ao culto, que a integram.

Eis, de novo, a Golegã abrindo as portas de um seu Evento, como ponto de encontro daqueles cuja paixão é o Cavalo, daqueles que o criam, que o desbastam e que o montam. De muitos que experimentam o Verão de São Martinho, em Novembro, e que querem que este período seja como, que um São Martinho de Verão.

Bem-vindos à XIX Expo-Égua e à XVII Romaria a São Martinho, de 17 a 20 de Maio!

