Municípios unem-se na criação da Associação de Municípios Portugueses do Cavalo

Os Municípios Fundadores da AMPC – Associação de Municípios Portugueses do Cavalo irão oficializar a criação da associação numa cerimónia pública agendada para o dia 24 de abril, pelas 10h30, no Museu Nacional dos Coches, em Lisboa.

A celebração da Escritura Pública contará com a presença e será presidida pelo Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco.

A AMPC nasce com a missão de valorizar e promover a identidade histórico-cultural, patrimonial, económica e social dos municípios e territórios nacionais com uma forte ligação ao universo equestre. Integram o grupo de fundadores os municípios de: Almeida, Alpiarça, Alter do Chão, Barcelos, Caldas da Rainha, Chamusca, Esposende, Golegã, Lagoa, Ponte da Barca, Ponte de Lima, Serpa, Torres Novas, Valongo, Viana do Alentejo e Vila Franca de Xira.

A constituição da AMPC representa um passo importante para os municípios que partilham uma herança equestre comum, reforçando a cooperação entre territórios, dinamizando o desenvolvimento local e regional e afirmando o posicionamento de Portugal no contexto equestre a nível internacional.