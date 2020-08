Municípios da Serra d’Arga avançam com projeto de turismo equestre 20 Agosto, 2020 11:08

Passeios a cavalo por trilhos específicos numa paisagem marcada pela presença de animais da raça Garrana, com visitação a aldeias e vilas, será a nova proposta turística da região. E que contará com um apoio financeiro de 99 mil euros do Turismo de Portugal no âmbito do ‘Programa Valorizar’, permitindo um investimento global de cerca de 250 mil.

“Estamos a falar da dinamização de uma rota na Serra d’Arga, à volta dos cavalos Garranos, sensibilizando as populações e promovendo esta atividade turística”, descreveu a secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, que presidiu em Viana do Castelo à assinatura de um contrato para desenvolvimento do projeto “Vilas e Aldeias Equestres entre Arga e Lima”.

Segundo a governante, a iniciativa, que engloba “estruturação da oferta e iniciativas de promoção”, tem por objetivo “atrair novos públicos a um local que tem um potencial de natureza extraordinário”. Rita Marques adiantou ainda que o projeto será executado e concluído “até dezembro 2021”.

Dos três municípios envolvidos no projeto, Ponte de Lima é o que assume a dianteira no que toca ao turismo equestre, com diversos eventos anuais já firmados a nível nacional, como a Feira do Cavalo que se realiza desde 2007. “Finalmente temos uma entidade que apoia este projeto, não com os valores que desejaríamos, pelo que seria importante retificá-los, mas, dizia, de um projeto que há muitos anos faz parte da estratégia de desenvolvimento do nosso município com um enorme sucesso”, disse o autarca de Ponte de Lima, Vitor Mendes.

Até ao final do próximo ano será criada e sinalizada uma rede intermunicipal de percursos equestres, que compreenderá dois itinerários circulares: um entre Montaria, Quartéis de Santa Justa, Cerquido, Arga de Cima, Arga de Baixo, Dem, Orbacém e Amonde, com regresso ao ponto de partida, e outro entre a veiga do rio Lima e a Serra d’ Arga, ligando Lanheses a Bertiandos pela veiga do Lima, atravessando a Área de Paisagem Protegida das Lagoas de Bertiandos e São Pedro de Arcos.

Fonte: JN