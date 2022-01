Município de Ponte de Lima e Federação Equestre Portuguesa pretendem consolidar Ponte de Lima como Destino Equestre Internacional

O Município de Ponte de Lima e a Federação Equestre Portuguesa reuniram-se para, em conjunto, analisar a atividade equestre no país, enquanto potenciadora do turismo em Portugal, considerando o sector como um dos fatores de atratividade do território e gerador de dinamismo na economia do concelho.

O presidente da Federação Equestre Portuguesa, Bruno Rente, foi recebido pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal de Ponte de Lima, Paulo Sousa, e por Filipe Pimenta, Diretor Executivo da Feira do Cavalo de Ponte de Lima.

Neste encontro, foi analisado o desenvolvimento da atividade equestre e do setor do Turismo Equestre em Portugal, tendo sido, também, abordada a criação de eventuais parcerias regionais e nacionais visando o crescimento do setor, no qual Ponte de Lima se constitui como uma referência nacional.

A reunião ficou, ainda, marcada pela vontade dos intervenientes em implementar novas infraestruturas que permitam consolidar Ponte de Lima como um destino reconhecido internacionalmente na organização de eventos equestres, maximizando o aumento dos proveitos económicos para o desenvolvimento da economia do concelho.

Para o Município de Ponte de Lima e para a Federação Equestre Portuguesa, este encontro revelou-se profícuo, mostrando-se ambas as entidades empenhadas na dinamização e promoção do setor equestre, reconhecendo as suas potencialidades para atrair cada vez mais apaixonados pelos cavalos a Ponte de Lima, à região e ao país.