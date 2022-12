Município de Almeida participou na Madrid Horse Week

Decorreu a 25, 26 e 27 de novembro de 2022 a feira equestre “Madrid Horse Week”, na qual o Município de Almeida participou pela primeira vez, através de um stand promocional do Picadeiro D’el Rey.

Durante os três dias do evento, que contou com a presença de 45000 visitantes, o município promoveu o turismo equestre, as excelentes condições naturais e paisagísticas que o Concelho de Almeida dispõe para esta atividade, bem como os serviços convencionais prestados no Picadeiro D’el Rey e toda a restante oferta turística, histórica e patrimonial do território.

Foram distribuídos diversos vouchers referentes a serviços de passeio de charrete e a cavalo, e entre as dezenas de visitantes ao stand institucional, “foi com agrado que se registou um notável interesse nos serviços turísticos promovidos, e também a curiosidade suscitada para uma visita ao nosso território”.

Fonte: Município de Almeida