Município de Alcácer apoia Campeonato Nacional de Juniores 2022

A Câmara Municipal de Alcácer do Sal aprovou em Reunião de Câmara realizada na passada quinta-feira (10), uma proposta que delibera a atribuição de uma verba, no valor de 2.000,00 euros, à Associação Avisenses, para a realização do II Raide de Alcácer do Sal na Herdade de São Bento, no concelho de Alcácer.

Este valor a ceder servirá para ajudar a referida coletividade a fazer face às despesas com a organização do evento, a realizar no próximo dia 21 de maio, e que promoverá a atribuição do Campeonato Nacional de Juniores de Resistência Equestre.