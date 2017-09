Mundial de Cavalos Novos 2017: Rodrigo Giesteira Almeida e Lycero St. Hubert no primeiro lugar do pódio (VÍDEO) 22 Setembro, 2017 9:47

Dos 260 cavalos que alinharam na primeira classificativa para cavalos de 6 anos, 97 terminaram as duas fases sem faltas num percurso traçado pelo chefe de pista belga, Eugene Mathy. Triunfo do cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida com o castrado belga Lycero St. Hubert (Cicero van Paemel Z / Lys de Darmen) (30,63s). O alemão Tony Hassman foi segundo classificado com a égua Westfalian Pepita Con Spita (Con Spirit 7 / Come On) (31,61s) e o brasileiro Thiago Ribas da Costa ocupou o 3º lugar montando o garanhão Aragon Des Dames Z (Arko III / Nabab de Reve) (31,73s).

Terminaram também com zero pontos os seguintes conjuntos nacionais: Rodrigo Almeida com King Kong Of Picobello Z (27º) e João Maria Marquilhas com Blue Love True (54º) e Bernardo Mathias (Liarada S) (76º). Francisco Rocha com Lanzarote de Muze penalizou 4 pontos na segunda fase (122º).

A primeira classificativa para cavalos de 5 anos sem cronómetro, reuniu 228 conjuntos. Entre os 115 conjuntos que partilharam o primeiro lugar, estavam os portugueses, Rodrigo Giesteira Almeida com Clear Round e Maria Vozone Vilar com Solsboro Masterpiecena.

Nesta prova António Portela Carneiro com Hibaloua Parisol penalizou 4 pontos e Francisco Rocha com Chrono de Riverland 5 pontos.

Na classificativa para cavalos de 7 anos que foi ganha pelo alemão Marc Bettinger com a égua Holstein Celina IX. Francisco Rocha com Kipling van’t Hagenhof ocupou o 109º lugar, tendo penalizado 4 pontos na primeira fase.

Na primeira prova reservada aos Garanhões (Sires of the World in Zangersheide) o vencedor foi Billy King, filho de Baloubet du Rouet montado pelo holandês Harrie Wiering que registou o melhor tempo de 67,61 segundos.

Resultados – 1º classificativa – 5 Anos

Resultados – 6 Anos

Resultados – 7 Anos

Resultados – Sires of the World

Resultados completos AQUI