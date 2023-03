Morreu «Oratorio» de William Fox-Pitt

O cavalo «Oratorio», de William Fox-Pitt, um dos mais prestigiados cavalos de cinco estrelas, morreu inesperadamente no último domingo (19), durante as provas do Lincolnshire Horse Trials. Suspeita-se de um ataque cardíaco como causa da morte.

De acordo com um post publicado no site de William Fox-Pitt, «Oratorio» de 14 anos, teve uma excelente prestação na prova de ensino, com uma pontuação de 23, demonstrando experiência e confiança, mesmo sendo um OI (Open Intermediate), o que deixou a equipa bastante animada. Na fase de saltos, o cavalo derrubou apenas uma vara.

“O cross-country transformou o dia numa tragédia. O cavalo saltou bem a primeira parte da prova de fundo. Porém o pior estava para acontece; quando galopávamos em direção ao último obstáculo, «Oratório» caiu e morreu de um ataque cardíaco. Não há maneira fácil de dizer isto, mas foi do nada. Num minuto, ele estava fantástico e, no outro, foi-se. Tenho que me consolar com o fato de que ele não sofreu e não havia qualquer indicação de que algo estava errado com o cavalo”, lamentou William.

A tristeza pela perda de Oratorio estende-se a toda a equipa que o acompanhou e acreditou nele. Todos estavam muito animados com a participação do cavalo em Badminton 2023, onde ele seria um dos destaques.