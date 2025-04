Morreu o reprodutor recomendado «Campeador» aos 18 anos

Morreu aos 18 anos o reprodutor recomendado **** Campeador (Spartacus x Teara por Imperio), criado na Coudelaria de Santa Margarida e propriedade de Britta e Jan Carlos Merkt.

Campeador conquistou a admiração de milhares de pessoas em prestigiados eventos internacionais — de Aachen à Bélgica, passando pela Holanda — pela elegância dos seus movimentos, pela sua fiabilidade e, acima de tudo, pelo seu caráter excecional.

Entre os muitos títulos que acumulou ao longo da sua carreira, destaca-se a consagração como Campeão dos Campeões no Festival Internacional do Puro Sangue Lusitano, realizado nos dias 28 e 29 de setembro de 2013, na École d’Équitation de Gesves, na Bélgica.

Campeador deixa um importante legado na criação do cavalo Lusitano, com 150 descendentes registados no Studbook da raça.