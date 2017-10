Morreu o reprodutor Clinton (VÍDEO)

A quadra Nijhof anunciou nas redes sociais esta quinta-feira, que morreu o garanhão Clinton (Corrado I x Masseto) de 24 anos.

Montando por Dirk Demeersman, Clinton foi um fenómeno nas pistas internacionais de saltos de obstáculos. Filho do lendário Corrado I, este ‘super’ cavalo conquistou o 4º lugar nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004. Dirk Demeersman com Clinton, venceu o Grande Prémio de Lummen e foi segundo classificado no Grande Prémio e Taça das Nações do CHIO de Aachen.

Clinton esta registado nos Stud Books, KWPN, BWP, Sela Francês, Zangersheide, Oldenburg, Holstein e Hanôver, foi também um grande reprodutor, com 50 descendentes aprovados como garanhões, incluindo o KWPN Eldorado van de Zeshoek TN e o mais conhecido garanhão de top, Cornet Obolensky que com Marco Kutscher saltou ao mais alto nível. Actualmente Cornet Obolensky ocupa o 3º lugar no ranking WBFSH para cavalos de saltos.