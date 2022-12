Morreu o cavalo «Conquistador» de Ana Batista

“Juntos fomos felizes. O nosso caminho cruzou-se; a cada dia que passava, a nossa cumplicidade aumentava; com qualquer tipo de toiro, sempre acreditámos um no outro. Tinhas uma classe como poucos. Fazias do difícil, fácil. A forma como abordavas os toiros, em passage, marcava a diferença em todo o lado. Realmente, fomos mesmo felizes. A noite de 1 de Outubro de 2015 na Monumental do Campo Pequeno marcou a nossa história e a nossa vida. Fizeste jus ao teu nome e, nessa temporada, ganhaste o prémio para o Melhor Lusitano na classe Debutante, outorgado pela APSL. Hoje o grande coração do “Conquistador” parou! Obrigada por tudo o que, juntos, desfrutámos, escreveu.