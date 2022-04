Morreu o “Amoroso”, de Luís Rouxinol Jr.

Morreu o cavalo “Amoroso”, de Luís Rouxinol Jr., com o jovem cavaleiro a mostrar-se desolado.

Foi através das redes sociais, que Luís Rouxinol Jr. anunciou a morte de um dos cavalos da sua quadra na passada quinta-feira.

Deixamos, abaixo, o texto que o cavaleiro partilhou:

“Hoje ficará marcado como um dos dias mais tristes da minha vida pois vi partir um amigo e um companheiro único, o cavalo que mais me marcou até hoje, o meu Amoroso. O significado que tinha para mim era enorme e o pouco que sou hoje a ele lhe devo… Crescemos juntos. Tantos triunfos me deste, com todas as ganadarias e mais algumas , em todas as praças… Muitos troféus dos que tenho a ti os devo…Contigo estreei-me na “Palha Blanco”, na Monumental da Ilha Terceira, na minha terra no Montijo … e tantas outras…Os dois pusemos Vila Franca de pé frente a um Palha e a um Teixeira, em Coruche igual com um também da Adema. Todas as palavras são muito poucas para descrever o guerreiro que foste Amoroso… ensinaste -me a tourear de verdade, a dar a volta aos mansos e a triunfar com os bravos. Todos os aficionados se lembrarão de ti , porque eras um cavalo especial e tocaste no coração de todos eles, mesmo aos mais exigentes. Sinto-me destroçado e tudo por culpa de uma doença ruim nos pulmões que te levou de mim. Ainda tinhas muito para dar e guardarei a nossa última actuação juntos na monumental da ilha Terceira, onde mais uma vez ganhamos o troféu… Foste grande! Queria pedir a todos o que “sentiram” o toureio do Amoroso que em sua homenagem partilhassem uma fotografia dele nas redes sociais. Não o irá trazer de volta mas irá certamente deixá-lo orgulhoso onde quer que ele esteja . OBRIGADO POR TUDO AMOROSO, OBRIGADO COMPANHEIRO DE MIL BATALHAS, ESTA TEMPORADA SERÁ POR TI!! #AMOROSOGUERREIRO“