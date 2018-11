Morreu «Montender» (VÍDEO)

O Haras Bois Margot anunciou na sua página no Facebook a morte do garanhão KWPN «Montender» (Contender x Langdraf I), aos 25 anos.

“É com enorme tristeza que comunicamos que morreu o nosso garanhão Montender. Este grande campeão morreu aos 25 anos. Resta-nos guardar na nossa memória os excelentes percursos deste mítico atleta equino que venceu várias medalhas. Montender era um reprodutor no activo.”

Com Marco Kütscher, Montender conquistou 8 medalhas: Duas Medalhas de Ouro nos Campeonatos da Europa de San Patrigano, duas Medalhas de Bronze nas olimpíadas de Atenas, duas vezes vencedor da final da Taça das Nações de Barcelona, campeão e vice-campeão da Alemanha. Regista no seu palmarés 115 classificações internacionais durante os 11 anos da sua carreira desportiva.

Montender conta ainda com vários descendentes do mais alto nível:

– Tokyo du Soleil (Montender x Papillon), vencedor da Taça das Nações de Roma em 2018.

– Mary Lou (Montendo por Monterder x Portland), montada por Henrik von Eckermann conquistaram a Medalha de Prata por equipas nos J.E.M. de Tryon este Verão.

– Monte Bellini (Montender x Ramiro Z), vencedor do Grande Prémio do CSIO de Roterdão.

– Messenger (Montender x Baloubet du Rouet), segundo classificado no Grande Prémio de Wiesbaden.

– Celtic (Montender x Indoctro), Medalha de Bronze nos Jogos do Mediterrâneo em 2018.

– Strides Hilanastrene (Montender x Feinschnitt), acaba de chegar às boxes de Michael Whitaker e debuta no circuito 5*.

– Mylord Cornet (Montender x Cornet), de apenas 8 anos, terceiro classificado no Grande Prémio da Taça do Mundo de Las Vegas, no passado fim-de-semana.