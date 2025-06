Morreu «Miss Blue Saint-Blue Farm»

Morreu a égua olímpica do brasileiro Yuri Mansur, Miss Blue Saint-Blue Farm (Chacco-Blue x VDL Zirocco Blue). De acordo com um comunicado da Confederação Brasileira de Hipismo, a égua sofreu complicações após uma cólica.

Com Mansur na sela, a égua de 12 anos teve um enorme sucesso. Este ano, a dupla venceu o Grande Prémio Rolex CSIO5 1,60m de Roma, assim como o Grande Prémio GL Events CSI5 1,60m de Fontainebleau, e conquistou o terceiro lugar no Grande Prémio Rolex CSI5 1.60m de ‘s-Hertogenbosch. No ano passado, venceram o Grande Prémio Longines CSI5 1.60m de Hamburgo e representaram o Brasil nos Jogos Olímpicos de 2024, em Paris. Em 2023, a dupla destacou-se com a vitória no Prémio Turkish Airlines CSIO5 1,60m da Europa no CHIO Aachen.

A Confederação Brasileira de Hipismo prestou homenagem à égua em comunicado: “Existem memórias e saudades que não se apagam, porque, sem dúvida, Miss Blue Saint-Blue Farm foi uma estrela única.”