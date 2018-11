Morreu «Lady Cracotte» de Cian O’Connor

O cavaleiro de obstáculos irlandês Cian O’Connor perdeu um dos seus cavalos de topo num “estranho acidente” no concurso em Montpellier, França durante o passado fim-de-semana.

A égua de 10 anos Lady Cracotte, que Cian só tinha começado a montar no início de Outubro, saltou apenas duas provas no CSI3* de Montpellier antes do incidente que ocorreu nas boxes no sábado à noite, (27 Outubro) de que resultou na sua morte.

Numa publicação no Facebook, Cian, medalha de ouro por equipas e bronze individual no Campeonato de Europa em Gotemburgo no ano transacto, revelou a sua profunda tristeza pela perda de “Cracky”.

“Estou desolado com este acidente estranho que resultou na morte de Lady Cracotte na noite passada no concurso em Montpellier,” afirmou. “A égua estava a ser limpa na boxe e a ser preparada para a noite quando alguma coisa a assustou e a fez entrar em pânico, causando uma grave queda.”

A égua de criação Italiana, Lady Cracotte, tinha competido ao mais alto nível com belga Niels Bruynseels, tendo alcançado vitórias em Waregem, Roma, Aachen, Bonheiden e Valkenswaard.