Morreu «Galileo»

Lamentavelmente, o nosso renomado campeão «Galileo» foi sacrificado esta manhã devido a uma lesão crónica, debilitante no posterior esquerdo.

“É um dia muito triste”, disse John Magnier, “… mas todos sentimos incrivelmente afortunados por termos tido «Galileu» aqui em Coolmore. Gostaria de agradecer às pessoas que cuidaram tão bem dele. Ele sempre foi um cavalo muito especial para nós e foi o primeiro vencedor do Derby que tivemos em Ballydoyle na era pós Aiden O’Brien. Gostaria também de agradecer ao Aidan e à sua equipa pelo brilhante trabalho que fizeram. O efeito que ele está a ter na raça através dos seus filhos será um legado duradouro e o seu sucesso fenomenal.”

Após o impressionante sucesso de «Galileu» no Epsom Derby, a manchete de primeira página do Racing Post foi “PERFEIÇÃO”. Não podia ter sido mais apta. Este reprodutor disputou 8 corridas, com 6 vitórias, vencendo em 2001 o Derby de Epsom, o Irish Derby, o King George & Queen Elizabeth Stakes entre outras corridas. No Irish Champion Stakes, «Galileo» ficou em segundo lugar atrás de «Fantastic Light» (montado por Frankie Dettori e propriedade de Godolphin),

«Galileu» (Sadlers Wells x Urban Sea por Miswaki) criado na Irlanda por Davis Tsui e Orpendale da quadra Sue Magnier e Michael Tabor provou ser um sucesso imediato na vitória irlandesa de 1.000 guinéus com «Nightime» da sua primeira colheita. Tornou-se no cavalo mais bem-sucedido do Grupo 1 de todos os tempos quando a sua filha «Peaceful» ganhou a mesma corrida em Junho do ano passado.

O total de vencedores individuais do Grupo 1 está agora em 91, enquanto nada menos que 20 dos seus filhos têm liderado os vencedores do Grupo 1.

Desde 2001 que «Galileo» cumpria funções de reprodutor no Coolmore Stud na Irlanda.