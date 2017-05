Morreu «Dollar» com 21 anos

Morreu hoje, com 21 anos, o cavalo Dóllar, que se celebrizou na quadra de Luís Rouxinol, e com o qual Luís Rouxinol Jr. debutou em praça, no festival de Serpa, a 28 de Maio de 2011.

O cavalo cruzado de quarto de milha, sem ferro, foi adquirido por Luís Rouxinol na Califórnia em 2012, e celebrizou-se por executar magníficas sortes de gaiola.

A última actuação do ‘Dóllar’ ocorreu a 30 de Outubro de 2014, pelas mãos de Luís Rouxinol Jr., seguindo depois para o campo, onde padreava, havendo mesmo promissores descendentes.

Luís Rouxinol Jr. recorda o cavalo, na sua página na rede social Facebook, como ‘o melhor cavalo de saída que tive até hoje…’, ‘Simples, honesto, habilidoso, amigo, mas sobretudo verdadeiro, são estes os melhores adjectivos para te caracterizar’, refere o ginete.

Fonte: Touro e Ouro