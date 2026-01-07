Morreu Diallo BB

A campeã olímpica alemã Jessica von Bredow-Werndl, de 39 anos, enfrenta um momento de profunda consternação com a morte de Diallo BB, um dos cavalos mais promissores da sua quadra. O Hanoveriano teve de ser submetido à eutanásia na passada terça-feira, 6 de Janeiro, na sequência de uma doença súbita.

Diallo BB, um Hanoveriano de 11 anos, filho de Dancier e de Fortuna (Floriscount x Warkant), foi criado por Margret e Hermann Hasseler e era apontado como uma das grandes esperanças para o futuro desportivo da amazona alemã.

Num momento decisivo da sua carreira, o cavalo estava a ser preparado para assumir o protagonismo deixado por Dalera, a égua histórica com a qual Jessica von Bredow-Werndl conquistou inúmeros títulos internacionais e olímpicos, tornando-se uma referência absoluta no panorama mundial do dressage.

Figura respeitada e amplamente admirada no desporto equestre, Jessica von Bredow-Werndl partilhou publicamente a notícia da perda, revelando surpresa e tristeza perante a rápida evolução da doença. Segundo a amazona, Diallo tinha realizado, poucos dias antes, apresentações que considerava de grande qualidade, o que tornou o desfecho ainda mais inesperado.

A atleta destacou ainda a forte ligação emocional e desportiva que mantinha com o cavalo, sublinhando que a perda de um parceiro de competição com quem se constrói uma relação de confiança e cumplicidade representa sempre um duro golpe para qualquer cavaleiro de alto rendimento.

As investigações preliminares, ainda a decorrer, apontam como causa mais provável da morte a infecção pelo vírus de Borna. Esta doença, rara mas extremamente grave em equinos, provoca uma inflamação fatal do cérebro e da medula espinal, conduzindo a um rápido declínio do estado clínico. O diagnóstico definitivo só pode ser confirmado post-mortem, através de análises histopatológicas e moleculares do tecido cerebral.

A doença de Borna apresenta uma elevada taxa de letalidade nos cavalos. A prevenção baseia-se sobretudo no controlo rigoroso de roedores nas instalações equestres, evitando a contaminação de alimentos e fontes de água.

A transmissão do vírus ocorre maioritariamente através do contacto com o musaranho-comum (Crocidura russula) pequeno mamífero insectívoro, considerado o reservatório natural do agente patogénico. A infecção pode resultar da ingestão de ração ou água contaminadas por fezes, urina ou saliva de musaranhos infectados, ou ainda pelo contacto directo com estes animais.