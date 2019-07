Morreu “Chaman” de Ludger Beerbaum

O cavaleiro olímpico alemão Ludger Beerbaum comunicou no seu site que o garanhão KWPN Chaman (Baloubet du Rouet x I Love You), morreu aos 20 anos na boxe no sábado passado.

Chaman, passou à reforma com 18 anos em 2017 após uma emotiva despedida no internacional de Riesenbeck, Alemanha. A última participação do conjunto foi no Global Champions Tour em Valkenswaard (CSI5*) em Agosto de 2017.

De recordar que este cavalo foi anteriormente montado pela cavaleira portuguesa Luciana Diniz entre 2009 e 2010, passando depois para Ludger Beerbaum que montou o cavalo durante 7 anos. Este cavalo de Grande Prémio acumulou €772,143 em prémios monetários durante a sua carreira desportiva.

Depois de uma longa e frutuosa carreira desportiva, Chaman passou a cumprir funções de reprodutor nas boxes de Beerbaum em Hurstel, Alemanha.