Morreu Chacoon Blue
Aos 16 anos, o conhecido garanhão ruço de saltos da estação de reprodutores Schockemöhle teve que ser infelizmente sacrificado.
Apesar de todos os esforços dos veterinários e tratadores, o belo garanhão não recuperou de um episódio de laminite que surgiu após uma bem-sucedida cirurgia de cólica.
“Com Chacoon Blue, perdemos um reprodutor verdadeiramente extraordinário, cujo caráter, vontade de vencer e habilidade para o salto eram algo muito especial — qualidades que ele transmitiu aos seus descendentes de forma notável. Apesar de uma melhoria temporária, infelizmente tivemos de tomar a difícil decisão, pensando sempre no melhor para o cavalo”, disse Paul Schockemöhle, para quem Chacoon Blue era o favorito declarado — assim como já havia sido seu pai, Chacco-Blue.
Nascido no haras Lewitz, Chacoon Blue chamou as atenções desde cedo. No teste de desempenho em Schlieckau, em 2016, obteve a nota máxima de 10 em liberdade e capacidade de salto. Depois disso, venceu o Campeonato Deister, foi finalista no Bundeschampionat para cavalos de seis anos, conquistou a medalha de prata no Campeonato Youngster de Warendorf para cavalos de sete anos e obteve vitórias nas competições de jovens talentos em Munique (ALE), Neumünster (ALE), Paderborn (ALE) e Opglabbeek (HOL). Sob a sela de Philip Rüping, Chacoon Blue — cuja linha materna também produziu o campeão olímpico Askan, montado por Gerd Wiltfang — alcançou excelentes classificações em provas de saltos internacionais em Frankfurt (ALE), Kronenberg (HOL), Lanaken (BEL) e Oldenburg (ALE).
Seguindo os passos de seu ilustre pai, Chacco-Blue, Chacoon Blue gerou uma verdadeira legião de descendentes excepcionais, que hoje brilham nas pistas no mundo. Com os dois campeões do Bundeschampionat, Chacoona Cat/Sophie Hinners (ALE) e Chaqueen/David Will (ALE), o garanhão fez história na criação de cavalos.
Quase 60 dos seus progenitores já foram aprovados como garanhões, entre eles Challasco Blue PS, também sediado em Mühlen (ALE) — vencedor do teste de desempenho de garanhões, campeão em séries de saltos para cavalos novos (com notas até 9,5), campeão Oldenburg e oitavo classificado no Bundeschampionat —, além dos finalistas Chacord GB e Chaloubino PS OLD. Este último destacou-se como bicampeão vice do Bundeschampionat, campeão e Oldenburg, sétimo classificado no Campeonato Mundial de Cavalos Novos de Saltos e, recentemente, vice-campeão na prestigiada competição Sires of the World, em Lanaken (BEL).
Sêmen congelado de Chacoon Blue continua disponível através da estação de garanhões Schockemöhle.
Mais informações AQUI