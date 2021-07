Morreu Big Jake, o cavalo mais alto do mundo 12 Julho, 2021 9:40

Big Jake, o cavalo mais alto do mundo, morreu aos 20 anos, na quinta Smokey Hollow Farm, em Poynette, no estado norte-americano do Wisconsin, onde foi criado.

O cavalo de raça belga morreu há cerca de duas semanas, mas o dia do óbito não foi precisado pelos proprietários, que preferem não associar a sua morte a uma data. “Tem sido muito traumático para toda a família”, indicou Valicia Gilbert, mulher do dono do animal, à imprensa.

O animal, que tinha cerca de 2,100 metros de altura e pesava mais de 1.100 quilos, entrou para o livro de recordes do Guiness em 2010, arrecadando o título do cavalo vivo mais alto.

O dono do animal, Jerry Gilbert, indicou à WMTV que Big Jake era “uma super estrela” e “um animal verdadeiramente magnífico”.

O cavalo nasceu no Nebraska e pesava, na altura, 109 quilos, cerca de 45 quilos mais pesado do que um potro belga.

A família que criou Big Jake pretende agora homenageá-lo ao manter o estábulo onde este vivia vazio e lá será ainda colocado um tijolo com a sua foto e nome.